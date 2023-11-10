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42 ألف مستفيد من خدمات طب الأسنان بالجوف

آياتي خيري

قال تجمع الجوف الصحي أن عدد المستفيدين من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي في الجوف وصل لـ 41652 مستفيداً ، وذلك خلال العام الجاري.

تجمع الجوف الصحي

شعار تجمع الجوف الصحي _ مصدر الصورة: صحيفة مكة

وأكد بيان التجمع أن عدد من قاموا بزيارة عيادة طب أسنان الأطفال 2558 مريضًا, وعدد مراجعي عيادة صحة الفم والأسنان بلغ 1107 مراجعين, وعدد مراجعي عيادة أمراض وجراحة اللثة 5025 مراجعاً, ووصل عدد مراجعي عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 4371 مراجعاً، وعدد مراجعي عيادة جراحة الفم 5779 مراجعاً .

وفي عيادة تقويم الأسنان كان عدد المستفيدين 4979 مراجعاً، فيما وصل عدد مراجعي عيادة الاستعاضة السنية للتركيبات الثابتة والمتحركة 4565 مراجعاً , وفي عيادة العلاج التحفظي 2358 مراجعاً .

كما استفاد من خدمات قسم أشعة الأسنان 10910 مراجعين .

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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