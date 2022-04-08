4 قرارات يتخذها البنك المركزي السعودي .. منها إيقاف فتح الحسابات “أون لاين”

أحمد ياسين

أفادت تقرير صحفية أن البنك المركزي السعودي، قد أصدر توجيهاته لجميع البنوك والمصارف بإيقاف فتح الحسابات البنكية عن طريق الأونلاين، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم 10 أبريل، ولن يتم فتح الحسابات البنكية بكافة أنواعها إلا من خلال فروع البنوك فقط، كان هذا الإجراء التوجيهي من البنك المركزي السعودي، واحداً من حزمة من الإجراءات الرقابية التي اتخذها البنك نستعرضها فيما يلي.

4 قرارات يتخذها البنك المركزي السعودي .. منها إيقاف فتح الحسابات "أون لاين" 1 8/4/2022 - 1:34 م

البنك المركز السعودي يتخذ مجموعة من الإجراءات الرقابية

القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركز السعودي، والتي سيبدأ تطبيقها من بعد غداً تشتمل على:

  1. إيقاف فتح الحسابات البنكية للأفراد أو المؤسسات نت خلال خدمة “أون لاين” ويقتصر فتح الحسابات على فروع البنوك فقط.
  2. حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الإلكترونية هو 60 ألف ريال سعودي، وذلك لجميع شرائح عملاء البنوك.
  3. لا يسمح للعملاء الغير سعوديين بإضافة المستفيدين إلا من خلال فروع البنوك فقط.
  4. حوالات نظام سريع بين البنوك ستبقى لمدة ساعتين في بنك المحول، أما الحوالات الدولية ستبقى في بنك المحول لمدة 24 ساعة.
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أسباب الإجراءات  التي اتخذها المركزي السعودي

ويرجع اتخاذ هذه الإجراءات الرقابية الأخيرة التي سيبدأ البنك المركزي السعودي في تطبيقها من خلال البنوك والمصارف التي تعمل بالمملكة العربية السعودية، إلى ازدياد حالات الاحتيال وتنوع أساليبها وطرقها المختلفة، مثل الاستثمار الوهمي، وانتحال الشخصية، والتوظيف الوهمي، واستغلال الصلاحيات، ومدارس تعليم القيادة، والعديد من الصفحات الإلكترونية الوهمية.

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أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.



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