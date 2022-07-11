4 دورات مجانية من جوجل عن التسويق الرقمي والسيرة الذاتية و الثقة الذاتية والرموز البرمجية

قبل البدء في المقال يجب أن أشكرك لسعيك لتطوير ذاتك، وأعدك أن أساعدك في الوصول لمبتغاك.

الآن سنقدم لك 4 دورات مجانية قد تغير مسار حياتك الوظيفية، أو تساعدك في جذب المزيد من عملائك للبيزنس الخاص بك.

1-أساسيات التسويق الرقمي:-

واحدة من أهم الدورات المجانية التي يقدمها لنا جوجل، وفيها ستتعلَّم أساسيات التسويق الرقمي (Digital Marketing) لتنمي نشاطك التجاري أو لتطوير مسارك الوظاليفي.

ومن الرائع أن تحصل على شهادة معتمدة من جوجل عنك إنهاء هذه الدورة، سيتم إرسال نسخة PDF من الشهادة إليك تلقائيًا عبر بريدك الإلكتروني بمجرد أن تجتاز الاختبار النهائي.

يمكنك أن تسجل في الدورة مــن هـنـا.

2-دورة مجانية لإنشاء سيرتك الذاتية:-

سيرتك الذاتية الاحترافية تعطيك الفرصة في اقتناص أفضل الوظائف، وهذا ما يبحث عنه أغلبنا هذه الأيام.

فإذا لم يسبق لك إنشاء سيرة ذاتية ولا تعرف ما يجب تضمينه فيها وكيفية إنشائها، ستفيدك هذه الدورة التدريبية كثيرًا.

يمكنك التسجيل في الدورة مـن هـنـا.

3-اكتساب الثقة من خلال الترويج للذات:-

لا بد أنك سمعت من قبل عن بناء العلامات التجارية، الآن عليك أن تعتبر نفسك علامة تجارية مصغرة وستعمل على إظهار قوتك من خلال هذه الدورة المجانية من جوجل.

فيها ستتعرّف على أساليب التحدّث عن إنجازاتك، وأهميتها لتعزيز ثقتك بنفسك أمام عملائك أو مديرك، وزيادة قدرتك على الإقناع.

يمكنك التسجيل في الدورة مـن هـنـا.

4-مقدّمة عن أساسيات الرموز البرمجية:-

لا شك أن البرمجة بكل فروعها أصبحت أساس هذه الأيام، لذلك نقدم لكم هذه الدورة المجانية من جوجل.

جوجل سيعلمك في هذه الدورة التدريبية لغة الترميز، وكيفية عملها والاستفادة منها بشكل أفضل.

يمكنك التسجيل في الدورة مـن هـنـا.

في هذا المقال عرضنا لكم 4 من أفضل الدورات المجانية للعملاق جوجل، والتي ستفيدك في حياتك المهنية…بالتوفيق لكم.