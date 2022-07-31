 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: 4 تعويضات نقدية لمشترك التأمينات المصاب

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أنها بصدد تعويض نقدي لبعض الفئات المشتركة في برامج التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وقد أعلنت أن هذه التعويضات إلى جانب التعويض العيني المتمثل في العناية الطبية في مستشفيات المملكة، وسوف نتعرف على مزيد من المعلومات عن تعويضات نقدية لمشترك التأمينات المصاب، من خلال هذا المقال مع تفاصيل أخرى حول برامج التأمينات الاجتماعية السعودية.

4 تعويضات نقدية لمشترك التأمينات المصاب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات السعودية أنها بصدد صرف تعويضات للأخطار المهنية وإصابات العمل والعجز الكلي والجزئي ودفع تعويضات للعمال الذين يعانون من عجز بسبب العمل وطبيعته.

وقد أكدت التأمينات من خلال الإجابة على العديد من الأسئلة حول التأمينات الاجتماعية والتعويضات المختلفة لمصابي العمل ومنحة العائلة للمصابين المتوفين بسبب العمل أو عائلة العاجز المصاب، أنها بصدد صرف التعويضات على هيئة منح شهرية.

وهذه التعويضات هي:

بدلات يومية للعامل العاجز مؤقتاً ولا يقدر على مواصلة العمل أو الوظيفة حتى لو بصفة مؤقتة.

عائدات شهرية لجميع المستفيدين المصابين كلياً أو جزئياً بسبب إصابة العمل.

تعويضات نقدية شهرية لعائلة المصاب المتوفى.

تعويضات لعائلة المصاب كلياً بسبب العمل من المؤسسة في حالة الوفاة.

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حالات صرف التعويض للعجز غير المهني

كثير من الأسئلة تورد على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن حالات العجز غير المهني، هل لهم الحق بالحصول على المستحقات من التأمينات، أم ليس لهم الحق في ذلك؟

أجابت مؤسسة التأمينات الاجتماعي أن هناك العديد من الحالات التي تصرف التعويضات النقدية سواء قبل بلوغ سن المعاش أو في حالة حدوث عجز غير مهني وذلك في حالات عدة بما يعرف بنظام تعويض الدفعة الواحدة للمشترك وهذه الحالات هي: