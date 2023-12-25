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3870 متطوع يشاركون في أعمال الشؤون الإسلامية التطوعية بالباحة

آياتي خيري

نجحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبر فرعها بمنطقة الباحة، في تنفيذ 309 فرص تطوعية من خلال منصتها الخاصة بالعمل التطوعي، شارك فيها 3870 متطوعاً ومتطوعة بمعدل يفوق 97 ساعة، وبقيمة اقتصادية تجاوزت المليوني ريال، وبنسبة رضا للمستفيدين تعادل 99.93%، وذلك خلال العام الميلادي الحالي.

صورة لشعار وزارة الشؤون الإسلامية

مصدر الصورة: شباب العالم

وقال تقرير صادر عن الفرع، أن المبادرات تضمنت تنظيم البرامج والمناشط الدعوية، واستقبال الحجاج العابرين عبر منطقة الباحة، وتنظيف الجوامع والمساجد وتعطيرها، وتوزيع المياه، وتوزيع الكتب، والمشاركة في المناسبات الوطنية.

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عن الكاتب:
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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