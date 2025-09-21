أخبار السعودية

386 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل في النصف الأول من 2025

آياتي خيري

أتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (386) برنامجًا لتهيئة خريجي وخريجات برامج التدريب التقني لسوق العمل خلال النصف الأول من هذا العام 2025م؛ من أجل إكسابهم المهارات اللازمة تمهيدًا لالتحاقهم بسوق العمل.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ برامج وأنشطة عدة لدعم أعمال التنسيق الوظيفي لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد، وتقوم بقياسها بشكل دوري بغرض تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الإسهام في توفير فرص وظيفية تتلاءم مع تخصصات الخريجين.

وتابع العتيبي أن من تلك الجهود إقامة (225) ملتقى ومعرضًا للتوظيف بالشراكة مع عدد من الجهات في النصف الأول من العام الجاري، إضافةً لعقد (628) لقاءً مع مديري الموارد البشرية في جهات التوظيف المستهدفة بقطاع الأعمال، وتوقيع (58) مذكرة تفاهم مع شركاء المؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في توظيف الخريجين.

ونوه العتيبي إلى أن المؤسسة تتابع نتائج أعمال التنسيق الوظيفي من خلال استقراء وقياس الرضا لكل الأطراف المعنية عبر دراسة وتحليل الاستبانات الدورية، بهدف تطوير الجوانب ذات العلاقة بتوظيف الخريجين، إذ حُللت (902) استبانة لقياس رضا أصحاب العمل، و(9390) استبانة لقياس رضا الخريجين خلال الفترة ذاتها.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.