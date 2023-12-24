34 مشروع بنطاق أمانة تبوك لرفع جودة الحياة بتكلفة مليار ريال

تستمر جهود أمانة منطقة تبوك لتنفيذ 34 مشروعاً جديداً بالمنطقة، لرفع ” جودة الحياة ” وأنسنة وتحسين المشهد الحضري بها، بجانب التصدي لأخطار السيول والأمطار، بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال.

تفاصيل المشاريع

وقالت الأمانة أن هذه المشاريع قد تنوعت مابين مشاريع لإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بقيمة قاربت الـ ( 499 ) مليون ريال وبعدد (5) مشاريع وتمثل أكثر من 50% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة، و( 7) مشاريع للتصدي لأخطار السيول والأمطار بقيمة 146,520,317 ريالاً، بجانب (8) مشاريع في السفلتة والأرصفة والإنارة بقيمة 118,793,350 ريالاً، و(8) مشاريع لإنشاء الحدائق وممرات المشاة وساحاتٍ ومراكز للأحياء بقيمة تجاوزت الـ 90 ميلون ريال وتمثل 10% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة ، ومشروعين لرفع كفاءة وصيانة طريق الملك فيصل وصيانة طريق الملك خالد بإجمالي تجاوز الـ( 26 ) مليون ريال، ومشروع لصيانة وتشغيل عدد من المرافق البلدية بقيمة 4,312,753 ريالاً، ومشروعين لتنفيذ المرحلة الأولى للبنية التحتية لشبكة النقل العام للحافلات وتشغيلها بمدينة تبوك بقيمة إجمالية تصل لـ94 ميلون ريال ، إضافة لمشروع استكمال المرحلة الثانية من المنطقة المركزية والتاريخية بقيمة 11,742,248 ريالاً.

وقال بيان أمانة منطقة تبوك أنها تسعى عبر هذه المشاريع لرفع مستوى جودة الحياة بالمنطقة، وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتحسين الحركة المرورية وتطوير ممرات المشاة والجسور، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، مواكبةً لأهداف رؤية المملكة 2030.

عقود إستثمارية

وأشارت الامانة إلى أنها قد أنهت إلى جانب ذلك إبرامها لعدد من العقود الاستثمارية خلال العام الجاري 2023م، لتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة مميزة في الحدائق والأماكن العامة، حيث شملت تلك العقود إنشاء وتشغيل وصيانة 6 حدائق كبرى بالمنطقة، بقيمة تتجاوز الـ ( 66 ) مليون ريال , وهي حديقة المصيف التي تعد باكورة استثمار الحدائق على مستوى المنطقة، وحدائق حي الراجحي، وحديقة المروج وحديقة البازعي، وحديقة الدانة وحديقة حي الراجحي 2.

وأضافت الأمانة أن الاستثمار في الحدائق يعتبر تجربة تجارية ناجحة في العديد من الدول، حيث تسهم في تحقيق جذب جماهيري أكبر للحدائق، وتعد عاملًا مساعدًا لتنويع النشاطات من خلال إنشاء عدد من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية التي تمارس أنشطة متنوعة، وله مردود اقتصادي من شأنه أن يسهم في تنمية تلك الحدائق وتوسعتها من ريع هذا الاستثمار.