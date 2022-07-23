3000 ريال سعودي هي عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة للإشعال

أكدت القوات الخاصة بالأمن البيئي في المملكة العربية السعودية أنَّ عقوبة القيام بإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، في المتنزهات الوطنية أو في الغابات هي غرامة قد تصل إلى مبلغ (3000) ريال سعودي.

كيفية الإبلاغ عن حالات المخالفة

كما حثَّتِ قوات الأمن البيئي المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات اعتداءً على الحياة الفطرية أو أي اعتداء على البيئة على الرقم (911) والخاص بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، و الرقم (999) و(996) في باقي المناطق في المملكة.

المصدر: جريدة عكاظ، جريدة المدينة.