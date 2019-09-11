300 ريال للحج والعمرة وتأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية

قررت المملكة العربية السعودية توحيد سعر الحج والعمرة وزيارة تأشيرات الزيارة قريباً، والتي ستكون 300 ريال سعودي لكل منها، حسبما ذكرت مصادر حكومية في المملكة العربية السعودية.







شكر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مرسوم ملكي لإعادة هيكلة تأشيرة الزيارة والحج العمرة، والتي تشمل أيضا إلغاء رسوم تكرار العمرة، وقال بنتن إن القرار يظهر حرص القيادة على تسهيل وصول المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء فريضة الحج والعمرة، وأضاف بنتن: “يدعم القرار الجهود المبذولة لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 لاستقبال 30 مليون حاج من العمرة بحلول عام 2030”.

وأضاف أن المرسوم يعكس استعداد المملكة لاستقبال عدد متزايد من الحجاج بسبب مشاريع البنية التحتية الضخمة وتطوير الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة.







وقال بنتن إن المرسوم يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أحد أهم أهداف خطة إصلاح الرؤية 2030، والتي تتمثل في استقبال 30 مليون حاج من العمرة بحلول ذلك العام، وتزويدهم بخدمات رائعة حتى يتمكنوا من أداء طقوسهم في الراحة