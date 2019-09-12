300 ريال سعودي للتأشيرة المتعددة لمدة سنة واحدة

وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على إعادة هيكلة نظام التأشيرات للحج والعمرة وكذلك للزائرين والركاب العابرين، وذلك من خلال توحيد رسوم التأشيرة لإصدار التأشيرة لكل شخص بمعدل 300 ريال سعودي، كما ألغى مجلس الوزراء رسوم إعادة الحج العمرة، وقد ألغى هذا الحكم السابق الذي يفيد بأن على حجاج العمرة دفع مبلغ 2000 ريال سعودي في حالة تكرار الحج خلال فترة ثلاث سنوات، حيث نشرت العربية.كوم قائمة بأنواع ومدة التأشيرات المشمولة في قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الخصوص.







وفقًا للمصادر العاملة في خدمات التأشيرات، هناك بعض اللوائح الجديدة الخاصة بحجاج الحج والعمرة، بما في ذلك اختيار السفر برحلة منظمة من قبل الشركات المرخصة، بالإضافة إلى الامتثال لأنظمة التأمين الصحي وتأمين المركبات للزوار والركاب العابرين .

كما شكر وزير الحج والعمرة محمد بنتن، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة برنامج خدمة الضيوف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور المرسوم الملكي في هذا الصدد. .







وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، قال الوزير إن المرسوم الملكي يأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة على تسهيل وصول المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، “وهذا يدل أيضًا على استعداد المملكة لاستقبال عدد متزايد من الحجاج والعمرة من خلال مشاريع البنية التحتية الضخمة وتحسين نظام الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات.

كما “يعزز القرار الجهود المبذولة لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 لاستقبال 30 مليون حاج بحلول عام 2030، من خلال نظام من الخدمات العظيمة التي تقدمها المملكة لضيوف الله”، ومن جانبه، نائب وزير قال الحاج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط إن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات وصول الحجاج إلى مكة من جميع أنحاء العالم لأداء طقوسهم بكل سهولة وراحة، وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد حرص هذا البلد المبارك منذ إنشائه على خدمة الإسلام والمسلمين ، والتغلب على كل الصعوبات وتسخير كل الإمكانيات لراحتهم.











