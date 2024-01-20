3 خطوات لحجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور

مع عودة الأخبار عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا، بدأت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية في الإعلان عن اللقاح المطور لفيروس كورونا، للحد من انتشاره، وسوف نقوم معكم من خلال موقع نجوم بتوضيح الخطوات الخاصة بحجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور فتابعونا.

3 خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور

خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة أنه يمكن حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور والذي يعمل على حماية الأفراد من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، عن طريق تطبيق صحتي، وأشارت الوزارة أن اللقاح متاح للأفراد بداية من سن 18 عاما فأكثر، وإليكم خطوات الحجز

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى منصة صحتي، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على أيقونة الخدمات.

يختار المستخدم أيقونة التطعيمات، ثم يقوم بالنقر على تطعيمات التابعين.

يتم تحديد التابع الراغب في الحصول على التطعيم، ثم يتم النقر على زر حجز موعد.

فئات لها أولوية الحصول على اللقاح

السيدات الحوامل.

الأفراد الذين يبلغون من العمر 50 عاما فأكثر.

العاملين في القطاع الصحي، والذين لهم تعامل مباشر مع المرضى.

الأفراد أصحاب الأمراض المناعية، والتي تشمل أيضا السرطان النشط.

فيروس كورونا المطور

وعلى الجانب الآخر أوضحت هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية وقاية، أن انتشار المتحور الجديد لكورونا لم يصاحبه زيادة في أعداد التنويم بالعناية المركزة، وأكدت على عدم وجود ما يثير القلق تجاه وجوده.

وقد أشارت وقاية بخصوص التعامل مع المتحور الجديد، أنه يجب الوقاية التنفسية خلال موسم الشتاء، وشددت على أهمية الحصول على التحصينات الخاصة والتي من أهمها تطعيم الأنفلونزا وتحصين كورونا المطور.

وقد أشار عدد من المتخصصين في الأمراض المعدية، أن مثل هذه الفيروسات تنشط بشكل كبير خلال موسم الشتاء، وأشير أن المتحور الجديد يعتبر ضمن السلالة الخاصة بالمتحورات، حيث قام فيروس كورونا بإفراز عدد من المتحورات مثل ألفا وبيتا ودلتا، وكان أخرها متحور الأميكرون الذي ظهر عام 2021