“3 إصابات خطيرة”.. تفاصيل حادث طريق أحد المسارحة المروع

شهد طريق أحد المسارحة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، حادث مروري مروع بسبب السرعة المفرطة والقيادة الجارحة، حيث وثّق قائد سيارة تعرّضه للاصطدام بسرعة 200 كيلومتر/الساعة بسيارة أخرى.

سيارة إسعاف سعودية - مصدر الصورة: موقع هيئة الهلال الأحمر السعودي

وهو الحادث الذي نتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم مصاب في حالة حرجة، ولم تصدر أي جهة رسمية بيانًا حول الحادث حتى الآن.

وفي سياق آخر تمكّن فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في مدينة سكاكا من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، بعد تعرّضه لكسور معقدة في منطقة الحوض نتيجة حادث سير.

حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمريض، بالإضافة إلى إجراء فحوصات سريعة لتقييم حالته، وتبيّن أنه بحاجة لعملية جراحية معقدة لتثبيت كسر الحوض باستخدام صفائح ومسامير طبية، وبفضل الجهود الطبية نجحت العملية وخرج المريض من المستشفى في حالة جيدة.