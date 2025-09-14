29 اتفاقية بنهاية معرض الاستثمار المدرسي العالمي

خلال إنتهاء أعمال معرض الاستثمار المدرسي العالمي تم توقيع (29) اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم جمعت مستثمرين ومؤسسات تعليمية ومزوّدي خدمات وشركات متخصصة في القطاع التعليمي، في خطوة تعكس الاهتمام بدعم البيئة التعليمية وتطويرها.

إطلاق استثمارات جديدة

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة أن هذه الاتفاقيات ركيزة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون بين مختلف الأطراف، بما يسهم في إطلاق استثمارات جديدة في البنية التحتية المدرسية، وتطوير الخدمات التعليمية المبتكرة، ودعم الحلول التقنية واللوجستية المرتبطة بالقطاع.

وأضافت اللجنة أن المعرض ساعد في توفير منصة عالمية جمعت صُنّاع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين التعليم، ورفع كفاءة مخرجاته، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التطوير.

وتابع بيان اللجنة المنظمة إلى أن ما تحقق خلال فعاليات المعرض من مذكرات تفاهم واتفاقيات يعكس الثقة بالقطاع التعليمي بوصفه أحد القطاعات الواعدة، مشددة على أن هذه الشراكات ستتحول إلى مشاريع عملية تواكب متطلبات المستقبل، وتعزز مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا وعالميًّا رائدًا في الاستثمار بمجال التعليم.