265 ألف عملية فحص لأنشطة النقل بالمملكة خلال الشهر الماضي

قامت إدارة الهيئة العامة للنقل عبر الإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، بحملات رقابية ميدانية خلال شهر مارس الماضي، نتج عنها أكثر من 260 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 258.973 عملية فحص لمركبات النقل، إضافة إلى 677 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وقال بيان الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة وصل لـ 1.339 زيارة، كما شنت الفرق الرقابية 4.980 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة لزيارتين في النقل السككي تضمنت محطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة، ومحطة قطار القريات.

ونوهت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 766.38 مخالفةً محررة، فيما حققت عمليات الرصد الآلي 12.788 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 23 مخالفة في أنشطة النقل البحري وملاحظتين في أنشطة النقل السككي.

وأغلنت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر مارس الماضي وصلت لـ 91%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99% ، مشيرة إلى أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل البري تنوّعت ما بين تشغيل المركبات بدون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وتشغيل الحافلة دون توفر المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، إضافة إلى تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.

وكشفت الهيئة أن نشاط الأجرة -منشآت- سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار (أفراد)، والنقل التعليمي، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر مارس، حيث سجلت 28,246 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 10,216 مخالفة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 4,761 مخالفة، وأخيرًا المنطقة الشرقية بـ 3,170 مخالفة.