24 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بغرب الدمام

أتمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام ” نور” خلال شهر أكتوبر الماضي، 329 برنامجاً استفاد منها 24230 مستفيداً ومستفيدة، وذلك في إطار أنشطتها وبرامجها الدعوية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالهادي الشمري، أن قسم الدعوة والإرشاد نظم محاضرات ودروساً استفاد منها 250 شخصاً ، وبرامج “المصلى المتنقل 1650 شخصاً ، ودار الملاحظة 270 شخصاً ، والمسلم الأصيل 13125 شخصاً، والمسلم الجديد 450 شخصاً ، ودعوة غير المسلمين 5470 شخصاً “، ومن المادة الدعوية 2000 شخص.

وأكد الشمري أن القسم النسائي بالجمعية أقام محاضرات ودروساً استفاد منها 1010 امرأة، مؤكداً أن الجمعية تبذل كافة الجهود من أجل إقامة البرامج النوعية المختلفة مع الحرص على تنوعها من أجل خدمة الدعوة الإسلامية.