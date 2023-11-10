أخبار السعودية

24 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بغرب الدمام

آياتي خيري

أتمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام ” نور” خلال شهر أكتوبر الماضي، 329 برنامجاً استفاد منها 24230 مستفيداً ومستفيدة، وذلك في إطار أنشطتها وبرامجها الدعوية.

جمعية الدعوة بغرب الدمام نور

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالهادي الشمري، أن قسم الدعوة والإرشاد نظم محاضرات ودروساً استفاد منها 250 شخصاً ، وبرامج “المصلى المتنقل 1650 شخصاً ، ودار الملاحظة 270 شخصاً ، والمسلم الأصيل 13125 شخصاً، والمسلم الجديد 450 شخصاً ، ودعوة غير المسلمين 5470 شخصاً “، ومن المادة الدعوية 2000 شخص.

وأكد الشمري أن القسم النسائي بالجمعية أقام محاضرات ودروساً استفاد منها 1010 امرأة، مؤكداً أن الجمعية تبذل كافة الجهود من أجل إقامة البرامج النوعية المختلفة مع الحرص على تنوعها من أجل خدمة الدعوة الإسلامية.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.