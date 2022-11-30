2025 موعد إطلاق أول سيارة كهربائية سعودية إنتاج شركة “ceer سير” السعودية

تمكنت شركة سير “وهي الشركة السعودية الأولى التي ستقوم بصناعة السيارات الكهربية بالمملكة” من امتلاك قطعة أرض عقارية تم توقيع عقدها مع شركة إعمار الاقتصادية من أجل توفير موقع مناسب للبدء في تصنيع السيارات الكهربية بالسعودية بشكل أفضل وعلى مدى أوسع مع العلم أن قيمة العقد وصلت إلى 359 ريال سعودي وستقوم الشركة السعودية “سير” بسدادها على مدار خمسة عشر عامًا على دفعات متتالية فمتى يتم العمل بتلك الأرض؟

أول شركة سعودية للسيارات الكهربية الحديثة

تعتبر شركة سير السعودية هي ناتج تعاون بين مجموعة فوكسكون التايوانية والصندوق العام للاستثمارات وستكون هي العلامة التجارية السعودية الأولى التي توفر العربات الكهربائية في المستقبل، وحسبما نشرت صحيفة بلومبرغ فإنه مع بداية العام القادم بمشيئة الله سيتم البدء في أعمال البناء وذلك في الأرض التي تم شرائها التي تطل على البحر الأحمر إذ وصلت مساحة تلك الأرض إلى أكبر من مليون متر مربع.

ومن المتوقع أن تطلق السيارة الكهربية أول ماركة سيدان والدفع الرباعي مع بداية عام 2025 القادم أي بعد حوالي عامين من الآن بمشيئة الله، كما أنه بمجرد الانتهاء من بناء المصنع الجديد سيكون هناك العديد من فرص العمل والوظائف الشاغرة للمواطنين والمقيمين حينها وسيتم ذكر التفاصيل المتعلقة من قبل الشركة في حينها.

السيارات الكهربية في السعودية

تم التفكير في إطلاق تلك السيارات الكهربية من أجل تنويع مصادر الدخل في السعودية وبمساعدة مدينة الملك عبدالعزيز الاقتصادية التي وفرت قطعة الأرض التي امتلكتها سير فإنه أصبح بالإمكان الآن تحقيق جزء من تلك الأحلام فهي توفر كل ما هو مطلوب لتأسيس موقع مثالي لتطوير الكوادر البشرية في المستقبل كما يذكر جيمس ديلوكا رئيس الشركة التنفيذي.

ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع في المستقبل ما يزيد عن مائة وخمسين مليون دولار من خلال الاستثمار الأجنبي فقط وهي بذلك ستساهم بحوالي 8 مليار دولار في ناتج السعودية المحلي قبل عام 2034 بمشيئة الله، كما وهناك ما يقرب من ثلاثين ألف وظيفة شاغرة على الأبواب بمجرد الانتهاء من بناء المصنع الجديد.