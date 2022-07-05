2 مليار ريال سعودي .. آلية وشروط الصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

بعد صدور الأوامر الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بصرف 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، على صفحته الرسمية على موقع “تويتر” عن آلية الصرف، حيث أوضح آل حماد أن الصرف سوف يكون بواقع معاشاً إضافياً لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وسوف يشمل كل مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، وجاءت الأوامر الملكية بعد الاطلاع على تقرير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن التداعيات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسعار، وضرورة تقديم يد العون من المملكة لمواطنيها المستحقين للمساعدة المالية، فصدرت حزمة من الأوامر الملكية كان من ضمنها تخصيص 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق

من المنتظر أن يتم إيداع قيمة المبالغ المخصصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، خلال الساعات التالية في حسابات المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق والتي تتمثل فيما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم بالمملكة، ويستثني من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرامل والمطلقات غير السعوديات والذين لديهم أبناء سعوديين، أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، وأخيراً الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل ذوات الأيتام.

أن يقل دخل المستفيد المحتسب أو للأسرة عن الحد الأدنى للمعاش، وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 لكل فرد في الأسرة.

أن لا يكون المستفيد مالكاً لأصول ذات قيمة مرتفعة.

أن لا يكون المستفيد من المقيمين في أي من الدور أو المراكز الإيوائية التي تشملها الدولة بالرعاية.

أن يلتزم المستفيد باستيفاء كافة متطلبات الوزارة والتي ترتبط بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، وكذلك أن يكون ملتزم ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد أسرته.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الضمان الاجتماعي المطور من هنا.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المخصص.

إدخال رقم المستفيد ورقم الضمان الاجتماعي.

تسجيل رمز التحقق الظاهر أمامك.

وأخيراً الضغط على عرض.