178,362,799 مليون دولار ستنفقها السعودية للكهرباء في مشاريع جديدة لدعم النظام الكهربائي

في مشاريع جديدة لدعم النظام الكهربائي حيث تهدف الشركة السعودية للكهرباء لتقديم خدماتها إلى أكثر من عشرة ملايين عميل، يتوزعون على العديد من المدن والمناطق والقرى والتجمعات وذلك بواسطة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية التي تم وضعها من قبل فرق الطوارئ، كي يكونوا على جاهزية تامة لتقديم الخدمة الكهربائية المنوطة بهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتذليل كافة الصعوبات التي من الممكن أن تؤثر على الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين في السعودية.