178,362,799 مليون دولار ستنفقها السعودية للكهرباء في مشاريع جديدة لدعم النظام الكهربائي
178.362.799 مليون دولار ستنفقها السعودية للكهرباء في مشاريع جديدة لدعم النظام الكهربائي حيث تهدف الشركة السعودية للكهرباء لتقديم خدماتها إلى أكثر من عشرة ملايين عميل، يتوزعون على العديد من المدن والمناطق والقرى والتجمعات وذلك بواسطة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية التي تم وضعها من قبل فرق الطوارئ، كي يكونوا على جاهزية تامة لتقديم الخدمة الكهربائية المنوطة بهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتذليل كافة الصعوبات التي من الممكن أن تؤثر على الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين في السعودية.
أهم الإجراءات التي اتخذتها الشركة السعودية للكهرباء من أجل ضمان استمرار الخدمة الكهربائية
- وضع خطة تشغيلية خاصة بموسم العمرة.
- إيصال الخدمة الكهربائية إلى كافة المواقع والأماكن والمرافق والمشاريع، التي تقدم خدمات متنوعة للحجاج والمعتمرين سواء في الحرم المكي، أو في المسجد النبوي في المدينة المنورة.
- تعزيز الثقة في النظام الكهربائي في مكة والمدينة بواسطة تشغيل مشاريع عدة لدعم عمليات نقل وتوزيع الكهرباء بـ تكلفة تجاوزت 669 مليون ريال سعودي ما يعادل 178.362.799 مليون دولار.
- الصيانة الدورية لـ الشبكة الكهربائية والتأكد من جاهزيتها التامة.
- التنسيق مع الدفاع المدني وفحص مولدات الكهرباء الاحتياطية، من أجل التأكد من عودة الخدمة الكهربائية فور انقطاع التيار الكهربائي لـ سبب طارئ.
- إعداد الفرق البشرية ودعمهم بالمعدات اللازمة لمواجهة الأعطال التي من الممكن أن تحصل.
وأخيراً إن مبلغ 178.362.799 $ مليون دولار الذي خصصته السعودية للكهرباء مبلغ ضخم لا شك، ولكن لابد من اتخاذ كافة الإجراءات منعا لحصول أي طارئ، وفي حال حصل، فقد تم تخصص فرق طوارئ من أجل أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال على مدار الساعة وضمان عودة الخدمة الكهربائية.