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163 مليار ريال.. قيمة مشتريات المقاهي والمطاعم خلال 2022

محمد رضا

أعلنت تقارير حكومية ، عن صرف مبلغ 163 مليار ريال كقيمة مشتريات المقاهي والمطاعم خلال عام 2022، من قبل الأفراد السعوديين وغيرهم من السياح داخل المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم يعادل حوالي 30% من إجمالي قيمة المشتريات المختلفة، من خلال خدمة نقاط البيع.

قيمة مشتريات المقاهي والمطاعم خلال 2022

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  • ولقد تم تنفيذ ما يقرب من 7.26 مليارات كإجمالي علميات الشراء، بتكلفة إجمالية بلغت 560 مليار ريال سعودي.
  • بينما قد بلغ متوسط عمليات الشراء بواقع 77 ريالاً للعملية الواحدة.
  • وبهذا التقرير فلقد بلغ قطاع “المقاهي والمطاعم” وقطاع “الطعام والشراب”، أكثر من نصف إجمالي باقي القطاعات الأخرى، المختلفة.
  • حيث قد بلغت عدد العمليات المنفذة من قبل القطاعين، ما يوازي 3.75 مليارات عملية من 7.26 مليارات عملية شراء.
163 مليار ريال.. قيمة مشتريات المقاهي والمطاعم خلال 2022

أكثر 5 قيم مشتريات خلال العام الماضي 2022

  1. ولقد كشفت التقارير أن قطاع الطعام والشراب يأتي في المرتبة الأولى من حيث القيمة الإجمالية للمشتريات.
  2. في حين يأتي قطاع المقاهي والمطاعم ثانياً، وفق ما تم رصده من قبل التقارير الحكومية بواقع 163 مليار ريال.
  3. كما قد حل قطاع الخدمات المختلفة والمتنوعة خلف قطاع الطعام والشراب وقطاع المقاهي والمطاعم، بما يعادل 60 مليار ريال سعودي.
  4. وجاء في المرتبة الرابعة قطاع الملابس والأحذية والاكسسوارات وملابس الأطفال، بميزانية قدرها 42 مليار ريال سعودي.
  5. ثم قد حل قطاع الأدوية الطبية والصحية والعلاجية خامساً، بحوالي 38.2 مليار ريال سعودي.
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محمد رضا

محمد رضا مهندس جيولوجي "جامعة الأزهر بأسيوط"، احب الكتابة منذ الصغر، ومحرر في موقع نجوم مصرية، نسعى دائماً في موقع نجوم مصرية إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة، مع مراعاة تقديمها للقارئ بأسهل طريقة ممكنة، أحب القرآن الكريم وأعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى كرة القدم وكتابة بعض القصص القصيرة، وقراءة بعض المقتطفات التاريخية عن الحضارات القديمة، في أوقات الفراغ.

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