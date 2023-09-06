140 ترخيصًا بيئيًا خلال شهر.. الرياض في المتقدمة

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، نحو 140 تصريحًا وترخيصًا لمنشآت وأنشطة تنموية ذات أثر بيئي في شهر أغسطس الماضي، كأحد المتطلبات الرئيسة لدخول المنشآت إلى سوق العمل بهدف ضمان التزامها بمعايير ومتطلبات نظام البيئة الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤشر جودة الهواء في الرياض صحي ونقي ـ حساب المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

وبلغ إجمالي عدد التصاريح البيئية نحو 122 تصريحًا بيئيًا جديدًا للمنشآت ذات الأثر البيئي، بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمزاولة نشاطات بيئية جديدة أو قائمة لذات الفترة 18 ترخيصا.

وبين التقرير الشهري للمركز أن التصاريح المصدرة تنوعت بين «إنشائي وتشغيلي»، وجاءت مدينة الرياض أولاً بـ 48 تصريحاً، ومكة المكرمة بـ 21، والشرقية بـ 19.

مؤشر جودة الهواء في #الرياض صحي ونقي pic.twitter.com/tKLeUxr3V8 — المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي (@ncecksa) September 1, 2023

الرياض في المقدمة

يأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة.

ويؤكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، على الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.