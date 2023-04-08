1344 سفرة و980 كيلو.. فائض طعام موائد الإفطار بالمسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان.

بعد حصر رئاسة الشئون العامة بالمسجد النبوي، فقد وجد أن هناك 1344 سفرة و980 كيلو كفائض طعام من موائد الإفطار بالمسجد النبوي، خلال النصف الأول من شهر رمضان، وتسعى رئاسة شئون المسجد من الاستفادة من هذه الكميات الكبيرة من الطعام، عن طريق تنسيق الشئون العامة بالمسجد مع الجهات المختصة بتوزيع الوجبات على المحتاجين داخل المملكة، خلال شهر رمضان المعظم.

دور رئاسة الشئون بالمسجد النبوي

ولقد أشارت وكالة الشئون بالمسجد النبوي الشريف، إلى حرص الوكالة على تقديم الخدمات المتكاملة من أجل راحة وخدمة زوار بيت الله الحرام، وذلك وفق توجيهات من فضيلة الدكتور “الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس” رئيس الشئون العامة بالمسجد النبوي.

إحصائية فائض موائد الرحمن بالمسجد النبوي

ومن جانبها فقد أعلنت جمعية حفظ الأطعمة من موائد الإفطار بشهر رمضان، عن أنها سوف تقوم بتوزيع كل الكميات التالية من الوجبات على الفقراء والمحتاجين:-