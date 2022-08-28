12 مليون دولار من الصندوق السعودي لتمويل مشروع كاميروني

قام الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أمس السبت، مع وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية في الكاميرون علمين عثمان مي، بتوقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الإقليمي في مدينة مبالمايو، بقرضٍ تنموي ميسّر بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 12 مليون دولار.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية، القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون عبدالرحمن بن إبراهيم الزبن، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

والقرض مقدم من الصندوق السعودي للتنمية، لإنشاء وتجهيز المستشفى، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 سرير طبي، كما يضم المستشفى أقسامًا ومراكز طبية متخصصة ومباني بمساحة إجمالية 14 ألف متر مربع، بجانب خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتشييد وتأهيل الطرق الداخلية والطريق الذي يربط المستشفى بالطريق الوطني، وتجهيز مساحة لهبوط الطائرة المروحية في حالات الطوارئ.

وحسب بيان السفارة السعودية الذي حصل نجوم مصرية على نسخة منه، يسهم المشروع في تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية لسكان ياوندي والمدن والقرى المجاورة.

هذا بجانب توفير الخدمات الصحية المتميزة وتحسينها، وتخفيف الازدحام على مستشفيات مدينتي ياوندي ودوالا، والحد من معدلات الوفيات الناتجة عن الأمراض المزمنة، كما سيخدم المشروع آلاف المستفيدين في الكاميرون.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق إن هذا المشروع يأتي ضمن تمويل مشترك مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، إذ تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل المشترك (38.8) مليون دولار.