12 شهر.. خادم الحرمين الشريفين يوجه بتمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن

وجه خادم الحرمين الشريفين بتمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

كان الدعم الإضافي ردا في يوليو 2022 ومن وقتها أصدر خادم الحرمين عدة قرارات بتمديد الدعم الإضافي لحساب المواطن، حيث يستفيد عدد كبير من الأسر السعودية من ذلك البرنامج، ويبدأ تطبيق القرار مع صرف الدفعة القادمة من البرنامج والتي ستكون يوم 10 يناير المقبل، حيث يتم إيداع الدعم شاملا الدعم الإضافي حسابات المستفيدين.

#خادم_الحرمين_الشريفين، وبناءً على ما رفعه سمو #ولي_العهد، يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.https://t.co/RQJtBqLLQ1#واس pic.twitter.com/D1EoZyNif6 — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 1, 2024

ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن، امتداداً للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.

فيما يمكن للراغبين في التسجيل ببرنامج الدعم التوجه إلى صفحة حساب المواطن والاطلاع على الشروط، إذ يمكن لمن تتفق عليه الشروط فقط أن يقوم بالتسجيل في البرنامج، والذي يقدم دعم لرب الأسرة والتابعين له.