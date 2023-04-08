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11 تجربة بحثية في الفضاء.. تفاصيل وموعد انطلاق رحلة رائدي الفضاء السعوديين “علي القرني” و “ريانة برناوي”

محمد رضا

قامت الهيئة السعودية للفضاء بالكشف عن تفاصيل وموعد انطلاق رحلة رائدي الفضاء السعوديين، التي سوف تضم الرائدين الفضائيين “علي القرني” و “ريانة برناوي”، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قد قامت بالتأكيد على أن شركة (أكسيوم سبيس)، قد حددت الموعد الخاص بانطلاق الرحلة وسيكون في شهر مايو المقبل.

تصريح رائد الفضاء علي القرني

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صرّح رائد الفضاء علي القرني بأنهم كرواد فضاء سعوديين يعتبرون أول من يزور محطة الفضاء الدولية، وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن سيتحقق لولا الدعم الرشيد الذي حظي به من القيادة العليا للمملكة العربية السعودية، وأعربت الرائدة ريانة برناوي عن حماسها وفخرها بإعلان موعد انطلاق الرحلة، التي تهدف إلى تحقيق أهداف برنامج السعودية للفضاء، والتي سوف تساهم في استكشافات مستقبلية في شتى المجالات.

11 تجربة بحثية في الفضاء.. تفاصيل وموعد انطلاق رحلة رائدي الفضاء السعوديين “علي القرني” و “ريانة برناوي”

تجارب القرني وبرناو

ولقد سبق للهيئة السعودية للفضاء أن أعلنت عن انتهاء رائدي الفضاء “علي وريانة” من أحد البرامج التدريبية المتخصصة في إجراء التجارب العلمية خلال رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية.

يشار إلى أنّ “القرني” و “برناوي” يقومان بإجراء 11 تجربة بحثية رائدة في مجالات متعددة، من بينها الجاذبية الصغرى والأبحاث البشرية وعلوم الخلايا وكيفية تأثير الأمطار الصناعية في ظروف الجاذبية الصغرى، بالإضافة إلى التجارب المخصصة للبحث والتطوير.

الاختبارات التي سوف يوم إجرائها

صرحت هيئة الفضاء السعودية بأنه سيتم اختبار وظائف الأجهزة والأعضاء الحيوية للإنسان في ظروف الجاذبية الصغرى، حيث سوف يقومون بإجراء بعض التقييمات مثل قياس تدفق الدم إلى الدماغ وتقييم الضغط داخل الجمجمة، وتحليل النشاط الكهربائي للدماغ ورصد التغيرات في العصب البصري، وجمع العينات البيولوجية والدم لتحليل المؤشرات الحيوية المرتبطة بالرحلات الفضائية، بالإضافة إلى رسم خرائط للتغيرات في الطول والبنية والتخلق الوراثي للجينات.

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محمد رضا

محمد رضا مهندس جيولوجي "جامعة الأزهر بأسيوط"، احب الكتابة منذ الصغر، ومحرر في موقع نجوم مصرية، نسعى دائماً في موقع نجوم مصرية إلى الوصول إلى المعلومات الصحيحة، مع مراعاة تقديمها للقارئ بأسهل طريقة ممكنة، أحب القرآن الكريم وأعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهوى كرة القدم وكتابة بعض القصص القصيرة، وقراءة بعض المقتطفات التاريخية عن الحضارات القديمة، في أوقات الفراغ.

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