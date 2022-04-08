شركة البيت الأهلي للتمويل من أشهر شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم العديد من الخدمات التمويلية المميزة التي تتوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم التمويلات المقدمة من البيت الأهلي، تمويل شخصي فوري يصل قيمته إلى 100,000 ريال سعودي بدون الحاجة إلى عملية تحويل راتب أو بدون الحاجة إلى كفيل وبهامش ربح تنافسي، مما يدعو الكثير من المواطنين بالمملكة إلى البحث عن تمويل البيت الأهلي والتقديم عليه، وفي هذا المقال على موقع نجوم مصرية سوف نتحدث عن 100,000 ريال تمويل شخصي فوري من البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل أو تحويل راتب.

شروط التمويل الشخصي من البيت الأهلي للتمويل

أعلنت شركة البيت الأهلي للتمويل، أنه كل من يرغب في الحصول على التمويل الشخصي والحصول على مبلغ تصل قيمته إلى 100 ألف ريال سعودي، فيجب أن تتوافر فيه الشروط التي حددتها شركة البيت الأهلي وهي كالتالي:

حدد البيت الأهلي أنه يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5,000 ريال سعودي.

في حالة العمل بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي، يجب أن لا تقل فترة العمل عن 3 شهور.

أما في حالة القطاع الخاص، فيجب أن لا تقل فترة العمل عن 6 شهور.

كل يرغب بالتقديم على التمويل الشخصي من البيت الأهلي، يجب أن لا يقل عمرهم عن 21 عاماً، ولا يتعدى 65 عاماً.

مميزات التمويل الشخصي من البيت الأهلي

يتميز التمويل الشخصي المقدم من شركة البيت الأهلي للتمويل والذي تصل قيمته إلى 100,000 ريال سعودي، بالعديد من المميزات التي تدعو العديد من العملاء إلى الإقبال عليه بشدة، وهذه المميزات كالتالي:

يتوافق التمويل الشخصي من البيت الأهلي، بتوافقه مع جميع أحكام الشريعة والدين.

لا يحتاج التمويل الشخصي إلى كفيل.

وهو أيضاً بغير الحاجة إلى أي عملية تحويل راتب شهري.

هامش ربح تنافسي.

تصل فترة سداد الأقساط إلى 60 شهراً.

أقل قيمة للمبلغ التمويلي هي 50,000 ريال، وتصل إلى 100,000 ريال سعودي.

تمويل فوري وسريع في حالة توافي جميع الشروط التي حددها البيت الأهلي.

التمويل متاح لجميع المواطنين السعوديين، وكذلك المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

التقديم على قرض البيت الأهلي للتمويل

صرحت شركة البيت الأهلي للتمويل، أنه يمكن التقديم على التمويل الشخصي والذي تصل قيمته إلى 100 ألف ريال، في حالة توافي جميع الشروط، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبيت الأهلي، واتباع الخطوات التالية: