“100 ألف وظيفة جديدة”.. وزارة البيئة السعودية تطلق خطة طموحة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النفايات في المملكة، وهي الخطة التي تهدف إلى تحسين عمليات إعادة التدوير لتصل إلى 95٪ والمساهمة في الناتج المحلي بمبلغ يصل إلى 120 مليار ريال، وتوفير 100 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات.

شعار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية - مصدر الصورة: وكالات

كما تهدف الخطة لتحقيق الاستدامة عبر إعادة تدوير تصل إلى 100 مليون طن سنويًا، وستتم استثمارات بقيمة 55 مليار ريال في 65 مبادرة بقطاع البيئة، وتم الإعلان عن هذه الخطة في تقرير الوزارة السنوي لعام 2023، حيث أكدت المنظومة البيئية التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استراتيجيات محكمة في جميع القطاعات.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة زراعة 50 مليون شجرة والمحافظة على 95 ألف هكتار، مؤكدة بذلك السعي الجاد نحو تحقيق تحول صوب مستقبل بيئي أكثر استدامة، كما يؤكد التقرير على نجاح الوزارة في الحفاظ على المساحات الطبيعية، حيث تم زراعة أكثر من 50 مليون شجرة والحفاظ على أكثر من 90 ألف هكتار.