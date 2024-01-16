أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية اليوم عن وجود بعض الضوابط التي يجب مراعاتها عند ارتداء الزي الرسمي في كافة منشآت وزارة الصحة، وبلغ إجمالي الضوابط التي أقرتها الصحة للزي الرسمي نحو 10 ضوابط، والتي نجملها لمتابعينا فيما يلي.

10 ضوابط للزي الرسمي في مكان العمل في جميع منشآت وزارة الصحة

ضوابط الزي الرسمي للصحة أثناء فترة العمل

أولاً: أن يكون الزي ملائم للزوق العام، وأن يكون الموظف ذو مظهر لائق وحسن الهندام.

ثانياً: تجنب ارتداء ثياب النوم.

ثالثاً: تجنب ارتداء الشورت للرجال أو الملابس التي لها دلالات غير لائقة أو عليها رسوم مسيئة.

رابعاً: البعد عن قصات الشعر الغريبة.

خامساً: الإهتمام بالنظافة الشخصية.

سادساً: ارتداء غطاء الرأس للسيدات.

سابعاً: عدم ارتداء الملابس الضيقة أو المتوحة.

ثامناً: عدم ارتداء السلاسل أو اشعارات.

تاسعاً: عدم وضع المساحيق والمناكير والعطور.

عاشراً: يشترط أن يكون المعطف واسع وطويل إلى الركبة.

اقرأ معنا:

كما شددت وزارة الصحة على منع ارتداء ملابس العمل بالأماكن العامة، أو في أوقات الراحة وخارج وقت العمل الرسمي، ويجب أن تكون الملابس محتشمة وغير شفافة.