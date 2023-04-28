10 سنوات سجن و6 ملايين ريال غرامة عقوبة الحصول على بيانات لا يحق الوصول إليها

كشف المختص في الإدارة والقانون زياد بن مسفر عن عقوبة الحصول على بيانات لا يحق الوصول لها حسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، وقد كان هذا في لقاء له مع برنامج الراصد، وقال بأن العقوبة ضخمة وهي تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات كاملة مع وجوب دفع غرامة مالية تصل إلى ستة ملايين ريال، وسنتعرف على بقية التفاصيل من خلال الأسطر القادمة، تابعوا معنا

قانون الجرائم المعلوماتية

ذكر ابن مسفر في اللقاء بأن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة ينص على عقاب أي شخص يقوم بمخالفة القانون الخاص بالجرائم المعلوماتية، منها الدخول إلى أي موقع إلكتروني بطريقة غير مشروعة، والجرائم الإلكترونية التي تجب المعاقبة عليها هي كل من يقوم باختراق المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة.

عقوبات

سنعرض لكم فيما يلي قائمة عقوبات بعض الجرائم الإلكترونية: