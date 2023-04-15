1.246 مليون مصلٍ ومعتمر في المسجد الحرام يوم أمس الجمعة

أفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن عدد المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام وصل إلى 1.246 مليون شخص يوم الجمعة الماضية، وقد تم توزيع أكثر من 62.4 ألف عبوة من ماء زمزم، وتقديم خدمات مختلفة لأكثر من 700 ألف مستفيد، منها 466 ألفا استفادوا من الخدمات التطوعية و12.3 ألفا استفادوا من الكتيبات والمطويات، في حين استفاد 126 ألفا من التوعية الرقمية، وأكثر من 98.4 ألف من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

تجاوز عدد المستفيدين من خدمة التطويف 5.9 آلاف معتمر، وأكثر من 131.3 ألف مستفيد من الإرشاد المكاني باللغات، بينما وزعت 3.2 آلاف سماعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، و3.2 آلاف أسورة للزائرين الصغار.

تم استخدام مطهرات تزيد كميتها عن 130 ألف لتر، ومعطرات بكمية 3 آلاف لتر، و6.6 آلاف لتر من معقمات الأيدي، و34.1 ألف لتر لتعقيم السجاد، و6.4 آلاف لتر للتعقيم بالروبوتات، و6.4 آلاف لتر للتعقيم بالبواكير، ونحو 34 ألف لتر لتعقيم الأسطح.