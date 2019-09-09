يوم واحد يفصلنا على إيداع الدفعة 22 من حساب المواطن







يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن الموعد لإيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، حيث تعتبر من أبرز البرامج التمويلية في المملكة، ويتميز حساب المواطن كونه يصرف بشكل دوري لكافة الاسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، هذا ويتم إيداع الدفعات في كل عاشر من شهر ميلادي، وقد يتم تأجيله أو تقديم الإيداع في حال صادف يوم العاشر إجازة رسمية، وقد تم إقرار حساب المواطن في بداية العام المنصرم من أجل التقليل والتخفيف عن الأسر السعودية الأثار المترتبة عن الإصلاحات الإقتصادية وفرض الضريبة المضافة.







حساب المواطن

يتم التقديم للإستفادة من برنامج الدعم من خلال البوابة الإلكترونية، حيث قامت الوزارة بتصميم بوابة أو موقع من أجل الإستعلام والتسجيل في برنامج الدعم، حيث يتم التقديم للتسجيل من خلال البوابة، وتقوم الجهات الرسمية بالعمل بحث عن تلك البيانات التي قام المتقدم بإدخاله من اجل مطابقتها، من أجل تطبيق الشفافية والموضوعية في موضوع صرف الدعم للأسر السعودية.







شروط الإستحقاق في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن يقيم بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لمدة تسعون يوماً يجب أن لا يتواجد في السجون أو دور الأيواء . تعتمد معايير الإستحقاق على قيمة دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة التابعين.