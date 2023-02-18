“يوم بدينا ” تحضيرات للاحتفال بيوم التأسيس السعودي 1444

يوم التأسيس السعودي من الأيام المهمة للغاية التي ينتظرها جميع المواطنين السعوديين داخل المملكة للاحتفال به وهو يوم 22 فبراير 2023، لذلك هناك العديد من التحضيرات للاحتفال بيوم التاسيس وهذه التحضيرات لا تقتصر على المواطنين فقط بل تعتمد أيضًا على المشاهير والفنانين والمغنيين، حيث سيشتركون سويًا في تقديم عمل فني جماعي مميز للغاية بعنوان يوم بدينا تخليدًا لهذه الذكرى المميزة.

اضخم ملحمة فنية للاحتفال بيوم التأسيس السعودي

في العام الماضي 2022 قد شارك عدد كبير للغاية من نجوم الفن في اضخم ملحمة فنية للاحتفال بيوم التاسيس السعودي، وكان ذلك في أوبريت يوم 23 فبراير ومن ابرز فناني الصف الأول الذين شاركوا في هذا الحدث: محمد عبده، داليا مبارك، ماجد المهندس، عبد المجيد عبد الله، وراشد الفارس.

متى يوم التأسيس السعودي والتحضيرات له 1444

متى يوم التأسيس السعودي؟ يعتبر هذا السؤال ترند في الآونة الأخيرة وذلك تزامنًا مع موعد اقتراب هذه المناسبة المميزة ويرغب العديد من الأشخاص في إقامة العديد من التحضيرات له للاحتفال به، وقامت وزارة التنمية البشرية والاجتماعيه بالإعلان عن الموعد الرسمي ليوم التأسيس وأنه سوف يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاع العام والقطاع الخاص يوم 22 فبراير 2023.

حساب يوم التأسيس على تويتر

حساب يوم التأسيس قد نشر يوم 15 فبراير 2023 عبر الحساب الرسمي الخاص به على تويتر مخطوطة من الدرعية، والتي اظهرت جماليات الرسم والخط وكتب على هذا المنشور أرض تحتضن المعارف والمواهب من #يوم_بدينا.. #الدرعية؛ منارة العلم والثقافة. #يوم_التأسيس”.

عروض وخصومات يوم التأسيس السعودي 2023

هناك العديد من الأماكن والمحلات والمطاعم وغيرها من الأماكن الأخرى داخل المملكة العربية السعودية التي قامت بالإعلان عن عروض وخصومات تصل إلى 50% بمناسبة يوم هذا اليوم المميز، ومن ضمن عروض يوم التأسيس التالي:

عروض الخطوط السعودية للطيران ليوم التأسيس السعودي

قامت الخطوط السعودية للطيران بالإعلان عن أنها ستقوم بعمل عروض وخصومات تصل إلى 50% على تذاكر السفر من المملكة إلى امستردام وميونخ زيوخ، وسوف يستمر هذا العرض حتى نهاية شهر مارس 2023.

عروض وخصومات طيران ناس ليوم التأسيس

قامت أيضًا شركة طيران ناس بالإعلان عن عروض وخصومات تصل إلى 22% على جميع الرحلات الخاصة بها الداخلية والخارجية، وسوف تستمر هذه العروض حتى نهاية شهر مارس 2023 وذلك بمناسبو ذكرى يوم التأسيس، ويمكنكم الحجز الآن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة.