بشارة خير من الموارد البشرية لمواطني المملكة في ذكرى يوم التأسيس السعودي وتحذيرات عاجلة للبعض

تعتاد المملكة العربية السعودية على الاحتفال السنوي مناسبتها الوطنية التي تزرع حب الوطن داخل قلوب المواطنين، ومن أبرز هذه المناسبات يوم التأسيس السعودي، وهو ذكرى بداية تأسيس المملكة على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وقد زفت وزارة الموارد البشرية خبر سار لمواطنيها تمجيداً لتلك المناسبة، ومن جهة أخرى أصدرت تحذيرات للبعض، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في فقرات المقال.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فرمان ملكي سنة 1443 هجرياً بجعل اليوم الثاني والعشرون من شهر فبراير من كل عام إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالمملكة، أما عن موعد الإجازة هذا العام فيوافق بالتاريخ الميلادي يومي الأربعاء والخميس الموافق 22 و 23 فبراير 2023 والموافق هجرياً 2و 3 شعبان 1444.

بشارة خير من الموارد البشرية لمواطني المملكة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خبر سار لكافة العاملين بالمملكة والطلاب والطالبات أيضاً، حيث سيتم تمديد الإجازة الخاصة بيوم التأسيس الخاصة بهذا العام لمدة 4 أيام، ويتم تقسيمها كما يلي:

الإجازة الرسمية يومي الأربعاء والخميس كما سبق توضيحه.

ثم يتم منح العاملين إجازة يوم الخميس لوقوع هذا اليوم بين عطلتين.

بعد ذلك تأتي عطلة نهاية الأسبوع وهي الجمعة والسبت.

أكدت الوزارة بذلك أن الإجازة ستستمر لمدة 4 أيام.

تحذيرات عاجلة لبعض المواطنين في يوم التأسيس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي عن تحذيرات هامة وعاجلة للمواطنين من أصحاب الشركات الخاصة الذين يمنعون العاملين من الحصول على اجازة في يوم التأسيس، وذلك بفرض عقوبة مالية كبيرة بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي للمخالفين، لذا يجب على الجميع توخي الحذر.

اعتذار أمانة الأحساء عن العروض الجوية اليوم

اعتذرت أمانة الأحساء عن قيام طائرات الصقور السعودية بتقديم عروضها اليوم الجمعة احتفلاً بيوم التأسيس، وذلك بالرغم من تواجدها منذ الصباح في مطار الأحساء، ولكن سوء الأحوال الجوية قد منعها من تقديم العروض، حيث كان من المفترض أن تبدأ اليوم وتستمر حتى غداً السبت ثم تعود لتستأنف يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين.