في مايو المقبل.. ينطلق أول رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية

غردت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها الرسمي على تويتر، أمس الخميس، أن إعلان أكسيوم سبيس، عن موعد انطلاق أبطال المملكة، ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى الفضاء في مايو القادم، يعتبر بداية جديدة لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء.

وعبر حسابه على تويتر، غرد أمس علي القرني، قائلاً “حقيقة أننا أول رواد فضاء سعوديين يزورون محطة الفضاء الدولية، لم يكن ليتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة، ليتحدد اليوم موعد انطلاقنا في مهمتنا العلمية لخدمة البشرية، في شهر مايو المقبل بإذن الله_ السعودية #نحو_الفضاء”.

وقالت ريانة برناوي على حسابها على تويتر أيضا “كلنا حماس وفخر كرواد سعوديين، بإعلان موعد انطلاق رحلتنا نحو الفضاء في شهر مايو المقبل”.

وتابعت برناوي تغريدتها قائلة “ونتطلع لإكمال أهداف برنامج المملكة للفضاء، والذي سيسهم في تحقيق استكشافات مستقبلية في شتى المجالات”.

كلنا حماس وفخر كرواد سعوديين بإعلان موعد انطلاق رحلتنا نحو الفضاء في شهر مايو المقبل.

ونتطلع لإكمال أهداف برنامج المملكة للفضاء، والذي سيسهم في تحقيق استكشافات مستقبلية في شتى المجالات. السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 https://t.co/yc2wcME8S3 — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) April 6, 2023

ومن جانبه، كتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحة، تغريدة على حسابه على موقع تويتر، جاء فيها “بدعم، وتمكين سمو سيدي ولي العهد، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، أول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني، في مهمة تاريخية علمية، إلى محطة الفضاء الدولية، لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات”.

بدعم وتمكين سمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء أول رائدة فضاء سعودية @Astro_Rayyanah

ورائد الفضاء @AstroAli11

في مهمة تاريخية علمية إلى محطة الفضاء الدولية لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات. بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله. السعودية… pic.twitter.com/2LK8H6feeD — عبدالله عامر السواحهAbdullah Alswaha (@aalswaha) April 6, 2023

وأضاف السواحة في تغريدته “بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله”.

#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لـ @saudispace د. محمد التميمي: أول رائد ورائدة فضاء سعوديين سينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من هذا العام 2023#نحو_الفضاء pic.twitter.com/xxJXJn32uS — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 12, 2023

جدير بالذكر، أن الرئيس التنفيذي لهيئة السعودية للفضاء، د. محمد التميمي، كان قد أعلن في فبراير الماضي عن أن الربع الثاني من عام 2023، سيشهد انطلاق أول رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.