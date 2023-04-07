أخبار السعودية

في مايو المقبل.. ينطلق أول رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية

أحمد مراد

غردت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها الرسمي على تويتر، أمس الخميس، أن إعلان أكسيوم سبيس، عن موعد انطلاق أبطال المملكة، ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى الفضاء في مايو القادم، يعتبر بداية جديدة لعصر جديد من الاستكشافات السعودية للفضاء.

وعبر حسابه على تويتر، غرد أمس علي القرني، قائلاً “حقيقة أننا أول رواد فضاء سعوديين يزورون محطة الفضاء الدولية، لم يكن ليتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة، ليتحدد اليوم موعد انطلاقنا في مهمتنا العلمية لخدمة البشرية، في شهر مايو المقبل بإذن الله_ السعودية #نحو_الفضاء”.

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وقالت ريانة برناوي على حسابها على تويتر أيضا “كلنا حماس وفخر كرواد سعوديين، بإعلان موعد انطلاق رحلتنا نحو الفضاء في شهر مايو المقبل”.

في مايو المقبل.. ينطلق أول رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية في مايو المقبل.. ينطلق أول رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية

وتابعت برناوي تغريدتها قائلة “ونتطلع لإكمال  أهداف برنامج المملكة للفضاء، والذي سيسهم في تحقيق استكشافات مستقبلية في شتى المجالات”.

ومن جانبه، كتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحة، تغريدة على حسابه على موقع تويتر، جاء فيها “بدعم، وتمكين سمو سيدي ولي العهد، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، أول رائدة فضاء سعودية، ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني، في مهمة تاريخية علمية، إلى محطة الفضاء الدولية، لتمكين الإنسان من خلال الأبحاث والابتكارات”.

وأضاف السواحة في تغريدته “بالتوفيق لأبطال الوطن، وموعدنا مايو المقبل بإذن الله”.

جدير بالذكر، أن الرئيس التنفيذي لهيئة السعودية للفضاء، د. محمد التميمي، كان قد أعلن في فبراير الماضي عن أن الربع الثاني من عام 2023، سيشهد انطلاق أول رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.

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