يكسر قلب الفقراء.. غازي الذيابي يكشف عن قصره الجديد من الداخل والحديقة الملكية التي بناها والسعر الذي كلفه لإنشاء ذلك

سلط النجم المثير للجدل في عالم سناب شات، غازي الذيابي، الضوء على منزله الجديد الرائع الذي بلغت تكلفته أكثر من 6 ملايين في مقطع فيديو جذاب شاركه مع متابعيه تحت طلبهم على حد تعبيره.

منزل غازي الذيابي - مصدر الصورة: تويتر.

كشف المقطع عن جمالية حديقة المنزل والتصميم المعماري الفريد لواجهته.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تنقل بالكاميرا داخل المنزل ليُظهر روعة التصميم الداخلي، والأثاث الفاخر والألوان المحددة بعناية في الديكور، بالإضافة إلى تقنيات الإضاءة المبتكرة التي أضفت لمسة ساحرة على الديكور.

عبر غازي عن مدى سعادته بتصميم المنزل الجديد بقوله: “بسم الله”، وحول مكان استقبال الضيوف وجلساته قال: “هذا هو المكان الذي أستمتع فيه بوقتي وأتابع فيه المباريات والتحديات.. يا رب بارك في هذا المكان، يا كريم”. ولم تتوقف الكاميرا هنا، فقد أبرزت أيضًا الأماكن الخارجية الفسيحة من المنزل، والأثاث الخارجي الراقي الذي اختير باللون الأبيض، والمساحات المخصصة للجلوس والاستراحة في الهواء الطلق.

من جهة أخرى، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث قال أحدهم “اعمل لأخرتك تسكن احسن من سكن الدنيا سوف تموت و تترك متبنيه في الدنيا نسأل الله حسن الخاتمة” وقال أخر له في تعليقه “بيت عادي جدا وذوق عادي واغلبه من شحاذة التصوير” وقال أخر “ليه الفقير اذا أصبح قني أول شيء يسويه كسر قلوب الفقراء والتلذذ كمان بكسرها يصير كل همه كيف اقهركم وكأنهم هم المسؤولين عن فقره سابقا”.