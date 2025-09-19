يضم 25 من كبار المستثمرين.. تفاصيل زيارة وفد إستثماري سعودي لزامبيا

زار وفدٌ رفيعٌ من اتحاد الغرف السعودية اليوم، جمهورية زامبيا، حيث سيجري الوفد لقاءات عالية المستوى ومباحثات مع عددٍ من الوزراء والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص الزامبي؛ من أجل إقامة شراكات تجارية واقتصادية مهمة، في إطار جهود الاتحاد؛ لدعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

25 مستثمر بالوفد

وشهد الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي، تواجد أكثر من 25 من كبار المستثمرين السعوديين؛ من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك وتطوير الشراكات في القطاعات الحيوية، وتعزيز التكامل بين الغرف التجارية في المملكة وزامبيا.

جاءت الزيارة متوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية والزامبية؛ لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية.

أجندة زيارة الوفد السعودي

و تتضمن أجندة زيارة الوفد السعودي عقد لقاءات مع مسؤولين كبار ووزراء؛ لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بالمملكة وزامبيا، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتوقيع اتفاقيات ثنائية.

ويرغب الجانبان في أن تسهم مخرجات هذه الزيارة في رفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، حيث إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وزامبيا لا يتجاوز 381 مليون ريال، مما يعد مؤشرًا على وجود فرص تجارية كامنة.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا 20 دولة جهودًا لفتح أسواق، وفرص جديدة، ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.