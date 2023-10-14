يستوعب 13 مليون مسافر وميزات استثنائية.. السعودية تُطلق مخطط مطار أبها الجديد

أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يستوعب أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بعدد الركاب الحالي البالغ 1.5 مليون مسافر، وزادت السعة الحالية عشر مرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية

السعودية تُطلق مخطط مطار أبها الجديد مصدر الصورة: Tourism Daily News‏

مطار أبها الجديد في السعودية

وتتضمن الخطة الجديدة في مطار “أبها” إنشاء جسور للركاب، بالإضافة إلى وجود منصات جديدة وخدمات للمستفيدين لتساعدهم في إجراءات السفر، فضلًا عن إنشاء مواقف للسيارات ذات سعة كبيرة، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2028.

المطار مصمم بهوية منسجمًا مع تراث منطقة عسير، ووصل مساحة الصالة إلى 65 ألف متر مربع، مقارنة بمساحة الصالة السابقة البالغة 10 آلاف و 500 متر مربع تقريبًا للمطار الحالي.

يهدف المطار إلى تشغيل ما يصل إلى 90 ألف رحلة سنويًا، في حين يبلغ العدد الحالي للرحلات 30 ألف رحلة، وسيزيد عدد بوابات الصعود إلى الطائرة في المطار الجديد إلى 20 بوابة، ويحتوي على 41 منصة لإجراءات السفر و7 منصات لخدمات المسافرين.

ويهدف بنائه إلى تعزيز المكانة الريادية لمنطقة عسير لتصبح وجهة عالمية تجذب الجميع.

ويدعم أيضًا الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تعمل على زيادة عدد الوجهات إلى 250 وحركة الركاب إلى 330 مليون مسافر، فضلًا عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة.