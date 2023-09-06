يستحق التكريم والترقية.. سعوديين يشكرون معلم ساعد طفل وجر كرسيه المتحرك ليستطيع مشاركة زملائه في لعب كرة القدم

في مشهد ملفت أبرزته شاشات التواصل الاجتماعية صباح اليوم، استطاع معلم أن يكون نجمًا وقدوة بعدما قرر مساعدة طالبه المقعد في المشاركة بلعبة كرة القدم مع زملائه في المدرسة.

معلم سعودي يساعد طفل من ذوي الاحتياجات

كشف المقطع المعلم وهو يجر الكرسي المتحرك للطالب باتجاه الكرة، في مشهد يجسد تعاون الطالب الذي كان يدير عجلات الكرسي بحماس نحو الكرة لمساعدة أصدقائه ومشاركتهم اللعبة.

وقد احتفل مستخدمو مواقع التواصل بهذا الموقف الإنساني، مثمنين على المبادرة الرائعة التي قادها المعلم.

وعلى لسان المعلم، فقد قال “صار لي كم سنة بالتعليم وأول مره أدرس طالب مقعد الان ..الولد ما شاء الله طيب وبشوش وزملائه يحترمونه ما شاء الله وأنا قلبي يوجعني كل ما أشوفه الله يشفيه ويعوضه”.

من جهة أخرى طالب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكريم المعلم أو ترقيته، حيث قال أحدهم “المفروض يتم ترقية هذا المعلم أو يزيدون في راتبه ليكون عبرة لباقي المعلمين” وقال أخر “أتمنى أن يكون معلمو أولادي مثله، واضح عليه قلبه أبيض وطيب” وقال أخر “كاد المعلم ان يكون رسولا هذا دليل أن وظيفة المعلم ليست كأي وظيفة”.