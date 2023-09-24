يجيك أحسن وأبرك منه.. والدة صيتة السبيعي تعلق على خبر طلاق بنتها بعد إعلانها لمهر زواجها بنصف مليون ريال

في واقعة أثارت الجدل بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعية، انتشر مقطع فيديو يُظهر الوجه المعروف في سناب شات، صيتة السبيعي، وهي تتحدث برفقة والدتها حول قضية الطلاق، وذلك بعد قرارها الانفصال عن زوجها.

صيتة السبيعي مع والدتها - مصدر الصورة: سناب شات.

خلال المقطع، التقطت الكاميرا صيتة ووالدتها وهما تجلسان داخل سيارة، حيث علقت صيتة قائلة: “تراني يا أمي تزوجت والأن أنا مطلقة بسرعة بعد ثلاث أيام فقط… هل هو أمر طبيعي؟”.

فردت عليها والدتها مطمئنةً: “لا شيء يحزنك، فالقادم أفضل يجيك أبرك منه”. وأردفت صيتة قائلة: “الحياة جميلة وتسير بخير”.

يُذكر أن صيتة السبيعي كانت قد أثارت الجدل مؤخرًا حينما أعلنت عن انفصالها عن زوجها بعد فترة قصيرة من الإفصاح عن قيمة المهر الذي تقدر بنصف مليون ريال، إضافةً إلى الهدايا التي تلقتها والتي تضمنت أطقم ذهب وعطور فاخرة.

تفاعل المئات من السعوديين مع المقطع، حيث قال أحدهم في تعليقه “حرام على أمها لا تنصحها” وقال أخر “تتكلم على بنتها وكأنها منتوج معروض للبيع والشراء” وقال أخر “هذا مسلسل جديد لم ينتهي بعد خرج زوجها والآن أمها وغدا أبوها وأخوها”.