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يبدأ اليوم ويستمر 9 أيام.. رابط التسجيل للراغبين بأداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين في المملكة

محمد خير الحوراني

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدأ تسجيل المواطنين والمقيمين في المملكة من الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام 1443هـ اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة تسعة أيام فقط.

يبدأ اليوم ويستمر 9 أيام.. رابط التسجيل للراغبين بأداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين في المملكة 1 3/6/2022 - 6:55 ص

الخدمات التي تقدِّمها المنصة

وكانت الوزارة قد أطلقت المنصة الإلكترونية في فترة تجريبية على موقعها الرسمي حيث تضمَّنت مجموعة من الخدمات وهي:

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  1. خدمة الحجز واستعراض برامج الخدمات لحجاج الداخل.
  2. اختيار البرنامج المناسب ومنشأة الحج التي يرغب التعاقد معها.
  3. الحجز واستخراج التصريح للمواطنين والمقيمين.

رابط التسجيل في المنصة للراغبين بأداء فريضة الحج

هذا وقد بلغ عدد مشاهدات الخدمة ومرات الدخول إلى المنصة منذ إطلاقها بشكلٍ تجريبي، أكثر من مليون زائر، كما يمكن الدخول إلى المنصة والتسجيل لأداء الفريضة عبر الرابط من هنا.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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