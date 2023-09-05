يا الطفران لو ما عندك هذا المبلغ بلاش تخطبني.. مشهورة التيك توك رها تثير الجدل بعد كشفها قيمة المهر الذي ترغب فيه بدون تفاوض

في حدث جذب الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعية، أوضحت النجمة الصاعدة على منصة تيك توك، رها الزهراني، قيمة المهر التي تنتظرها من فارس أحلامها الذي يرغب في الزواج منها.

مشهورة تيك توك رها الزهراني - مصدر الصورة: بث مباشر.

خلال بث مباشر تفاعلي مع جمهورها على تطبيق التيك توك، استقبلت الزهراني سؤالاً مباشراً حول مقدار المهر الذي تأمل في الحصول عليه في ظل ارتفاع قيمة المهر الذي أصبح يقدم في السعودية لأرقام كبير.

أجابت رها الزهراني بشكل صريح، مُعلنةً أن مبلغ 500 ألف ريال سعودي يعتبر بالنسبة لها شرطاً غير قابل للتفاوض لإتمام الزواج.

وأضافت بلمسة من الفكاهة، “من لا يملك هذا المبلغ، فليبحث في مكان آخر”، في إشارة غير مباشرة إلى التعليق الذي تلقته حول الموضوع.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد النقاش حول قيم المهور والتكاليف الزواجية، وتأثيرها على الزواج بشكل غير مباشر في السعودية بالخصوص والعالم العربي عامة.