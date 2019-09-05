يارا النملة المهندسة المعمارية التي أشعلت تويتر السعودية بجمالها وتعليقات النساء







يارا النملة هي فتاة سعودية وُلدت في مدينة الرياض وهي ما زالت طالبة في كلية الهندسة المعمارية، كما أنها تعمل في ذات الوقت بمجال التجميل والإعلام، ولها أعمال تليفزيونية وكذلك معروف عنها أنها ناشطة اجتماعية، من خلال حضورها لعدد كبير من المؤتمرات والندوات والمناسبات الاجتماعية، سواء داخل المملكة العربية أو خارجها، كما أن والدتها تعمل خبيرة في الديكور الداخلي، ومن سيدات المجتمع المعروفات داخل الأوساط السعودية كذلك خاصة بين النساء.







صور يارا النملة تشعل تويتر

وبعد نشر صورها على إحدى المواقع دشن مجموعة من النشطاء السعوديين هاشتاج اعتبروها من خلاله أنها أجمل نساء السعودية في الوقت الحالي، وقد شهد ذلك الوسم انتشارًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الأخيرة، خاصة أنه شهد حالة من الشد والجذب، مع رفض العديد من النساء ذلك الوصف معتبرين أنفسهن الأجمل وبدون مكياج وأنه لولا ما تضعه يارا من مواد تجميلية ما ظهرت بذلك المظهر.







هذا وقد علق الشباب والرجال على الهاشتاج، مؤكدين بالفعل جمال يارا النملة وأن من يقول عنها غير ذلك من النساء فهو بسبب الغيرة منها والحقد عليها، هذا وتتميز والدة الفتاة السعودية هي الأخرى بجمالها وهو ما جعل الكثيرون يتداولون صورها مؤكدين أن على ما يبدو أنه جمال طبيعي وذلك واضح أنه جينات وراثية.

جدير بالذكر أن الوسم ما زال تريند في المملكة العربية السعودية، ويزداد عدد المغردون المشاركون فيه مع الوقت وهو ما يجعل اسم الفتاة السعودية ينتشر هو الآخر لتصبح تريند سعودي.





