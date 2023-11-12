“ويكند الرعب” وجوه مرعبة وصور خيالية مستوحاة من شخصيات تنكرية عالمية في موسم الرياض

شهد موسم الرياض تواجد لوجوه مرعبة وشخصيات خيالية تنكرية مستوحاة من شخصيات عالمية ملأت جنبات منطقة البوليفارد سيتي في العاصمة السعودية الرياض، للاحتفال بفاعلية ويكند الرعب على مدار يومي الأجازة الأسبوعية الأسبوع الماضي، جاء ذلك خلال التقرير المصور الذي نشرته قناة العربية السعودية عبر منصة إكس.

ويكند الرعب

وخلال فعالية ويكيند الرعب التي شهد توافد الكثير من الأشخاص على مدار يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الماضي، للاستمتاع بعروض الرعب المصحوبة بالمؤثرات الصوتية والبصرية، إلى جانب العديد من الفعاليات والتجارب المتنوعة، والتي خلقت أجواء من الإثارة والمتعة، كما تميزت الفعالية بالتفاعل الجماهيري الكبير الذي وثقته عدسات الزوار، حيث شاركوا من خلالها التجربة الفريدة عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن عاشوا لحظات ترفيهية لا تنسى بين شخصيات الزومبي والأشباح وغيرها من الشخصيات الخيالية.

فعاليات موسم الرياض

يضم موسم الرياض عدد كبير من الفعاليات التي تستمر على مدار أكثر من 5 أشهر في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، تزامناً مع الفعاليات المقامة في موسم الرياض.

وتتنوع الفعاليات ما بين فعاليات غنائية، وثقافية، وتراثية، ومعارض للتسوق، ومسابقات رياضية، ومباريات كرة قدم، ومصارعة، وأمسيات شعرية وأدبية، بالإضافة إلى حفل الأفضل جوي أورد لعام 2023، ومسابقات القرآن الكريم والآذان، وماراثون الدراجات، ومزادات بيع الأشياء الثمينة، ومعارض السيارات الفاخرة، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى.