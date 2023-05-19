ولي عهد السعودية يؤكد أن القضية الفلسطينية من أهم أولويات سياستنا الخارجية

صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن القضية الفلسطينية هي القضية التي كانت ولا تزال هي القضية المحورية الأهم لجميع الدول العربية والاسلامية، وتأتي على رأس الأولويات السياسية للمملكة العربية السعودية الخارجية.

ولي العهد يؤكد بدعم القضية الفلسطينية

وتابع ولي العهد الذي قام بتسلم رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين من دولة الجزائر، في كلمته قائلاً: لم تتوان المملكة العربية السعودية يوماً أو تتأخرعن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته حتى يستطيع أن يسترجع أراضيه المحتلة، ويستعيد حقوقه المشروعة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لها سيادتها على الأراضي الفلسطينية، بحدود سنة 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقرارات الدولية الشرعية التي صدرت في القضية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية التي تم الاتفاق عليها، والذي يحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع قائلاً: نؤكد للدول المجاورة والدول الصديقة شرقاً وغرباً، أننا سنمضي دائماً في الخير والسلام والتعاون والبناء، وذلك لتحقيق مصالح شعوبنا والمحافظة على حقوق أمتنا.

ومن جانبه أضاف ولي العهد الذي تسلم رئاسة القمة العربية الثانية والثلاثين من الجزائر قائلاً: كفانا ما عاشته المنطقة في السنوات الماضية وعانت منه شعوبها، وتعثرت بسببها مسيرة التنمية وحان لنا الان طي صفحة هذا الماضي المؤلم.