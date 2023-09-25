نقلة نوعية في عالم السياحة الجبلية الفاخرة| ولي العهد يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، بإطلاق المخطط العام لمشروع تطوير السودة وجزء من منطقة رجال ألمع، تحت عنوان “قمم السودة”.

صورة لولي العهد ونبذة عن مشروع قمم السودة - مصدر الصورة: موقع سبق

هذا المشروع الرائع يهدف إلى تحويل منطقة السودة إلى وجهة سياحية جبلية فاخرة، ترتفع فوق سحب السماء، على إرتفاع يبلغ 3015 مترًا عن سطح البحر.

تجسيد رؤية السعودية 2030

قمم السودة ستكون تجربة استثنائية تجمع بين الطبيعة الخلابة والثقافة الفريدة؛ حيث يأتي هذا المشروع في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم القطاعات الواعدة وتنفيذ استراتيجية تطوير منطقة عسير المعروفة بـ”قمم وشيم”.

ولي العهد أكد أن هذا المشروع سيجسد تمامًا رؤية السعودية 2030 وسيكون له دور بارز في تعزيز القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال إسهامه في زيادة الناتج المحلي التراكمي بمبلغ يزيد عن 29 مليار ريال، وتوفير آلاف فرص العمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

جاء في كلمات ولي العهد، “هذا المخطط يشهد على إصرارنا على الانخراط في الجهود العالمية لحماية البيئة والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية والتراثية للأجيال القادمة، وسيكون لهذا الجهد الجبار دور حاسم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام يجذب الاستثمارات الوطنية والدولية”.

ولي العهد لم يتوقف عند هذا الحد، بل أكمل قائلاً: “باستمرار هذا السعي، سيجعل مشروع “قمم السودة” المملكة العربية السعودية وجهة سياحية عالمية متميزة، وسيعطي العالم فرصة استكشاف جمال هذه القمم الشاهقة والتعرف على تراثها الفريد وثقافتها الأصيلة وضيافتها الدافئة، كما سيتيح للزوار تجارب لا تُنسى في قلب الطبيعة وبين سحب السماء”.

مشروع مليء بالتحديات والتطلعات

مشروع “قمم السودة” سيرافق مليوني زائر على مدار العام بخدمات فاخرة. وتمتاز تصاميمه بالهوية العمرانية المحلية، حيث يشمل ست مناطق رئيسية مميزة مثل تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، والصخرة الحمراء.

هذه المناطق تقدم تشكيلة واسعة من المرافق الفاخرة، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات الجبلية الراقية، والقصور والوحدات السكنية الفخمة مع إطلالات ساحرة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية وثقافية ورياضية جذابة.

سيشمل التطوير 2700 غرفة فندقية و 1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية بحلول عام 2033.

تطوير وجهة جبلية سياحية مميزة

يأتي المخطط العام لـ “قمم السودة” كرسالة طموحة مكونة من ثلاث مراحل أساسية، مع التوقعات التي تشير إلى استكمال المرحلة الأولى في عام 2027، وتضم هذه المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية، و391 وحدة سكنية، ومساحات تجارية تمتد على مساحة تزيد عن 32 ألف متر مربع.

تُشير لنا هذه الأرقام إلى الجهد المبذول من قبل السودة للتطوير، والتي تعد واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي هدفها هو تطوير وجهة جبلية سياحية مميزة، والمحافظة على البيئة الطبيعية والتراث الثقافي الإنساني في هذه المنطقة الفريدة.