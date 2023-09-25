أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، عن المخطط الشامل لمشروع تطوير السودة بعنوان “قمم السودة”، هذا المشروع الرائد يهدف إلى تحويل هذه المنطقة الجبلية الرائعة إلى وجهة سياحية فاخرة على أعلى قمة في المملكة العربية السعودية.

ولي العهد يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة.. ويؤكد: ستعكس الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة. المصدر:- سبق.

الوجه الجديد للسياحة الجبلية الفاخرة

سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة السودة للتطوير، أكد بقوة أن مشروع “قمم السودة” سيكون نقلة نوعية في مجال السياحة الجبلية الفاخرة، حيث سيقدم تجربة معيشية فريدة وغير مسبوقة، يشمل هذا المشروع تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتطوير القطاع السياحي والترفيهي، ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير اقتصادي إيجابي كبير، حيث سيسهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال، وسيوفر آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى ذلك، سيسهم المشروع في تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، سمو ولي العهد أكد أيضًا على أهمية الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية في المنطقة، والعمل على الحفاظ عليها للأجيال القادمة، هذا يعكس التزام المملكة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، بشكل عام، من المتوقع أن يكون مشروع “قمم السودة” إضافة كبيرة للقطاع السياحي في المملكة العربية السعودية وسيساهم في جعلها وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

#قمم_السودة.. رؤية طموحة ترتقي بمفهوم السياحة الجبلية الفاخرة. pic.twitter.com/ScSCwajKs3 — قمم السودة (@Soudahpeaks) September 25, 2023

تجارب فاخرة.. #على_متن_السحاب!

رحلة لاستكشاف المخطط العام لمشروع #قمم_السودة، والذي يعكس النمط المعماري الفريد ويحتفي بالطبيعة والثقافة والتراث. pic.twitter.com/N6uiXnufaS — قمم السودة (@Soudahpeaks) September 25, 2023

مشروع “قمم السودة” وخدمات الضيافة الفاخرة

مشروع “قمم السودة” سيوفر خدمات ضيافة فاخرة لمليوني زائر سنوياً ويعتمد على الهوية العمرانية المحلية في تصميمه، يشمل المشروع 6 مناطق رئيسية متموضعة في مواقع استراتيجية: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، والصخرة الحمراء، يضم المشروع فنادق فاخرة، منتجعات جبلية، قصور، ووحدات سكنية مع إطلالات خلابة، بالإضافة إلى مساحات تجارية فاخرة، ستتضمن التطوير 2700 غرفة فندقية، و1336 وحدة سكنية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2027، حيث ستتضمن تطوير 940 غرفة فندقية، و391 وحدة سكنية، و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.