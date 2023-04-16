أخبار السعودية

ولي العهد يعلن نقل 4% من ملكية الدولة في “أرامكو” إلى شركة “سنابل للاستثمار”

أوس

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد)، إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة “أرامكو”، إلى الشركة العربية السعودية للاستثمار “سنابل للاستثمار”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وقال ولي العهد، إن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في أرامكو  يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وأضاف أن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية؛ الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني.

وأوضح أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو بعد عملية النقل،  بنسبة 90.18% من إجمالي أسهم الشركة.

وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

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أوس

الشغف هي الطاقة التي لا تفنى لدى الانسان، وأنا شغفي الكتابة، أنا عبدالرحمن الحجة طالب سنة رابعة في كلية الهندسة المدنية جامعة البعث، حائز على عدّة شهادات في التنمية البشرية ودراسة السلوك الإنساني، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية ومهتم بكل طرق تحقيق الإستقلال المالي إنطلاقا من العمل عبر الإنترنت.

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