ولي العهد السعودي يُهاتف السيسي بعد الانتخابات الرئاسية المصرية

شهدت الساعات القليلة الماضية تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

جاء اتصال بن سلمان بالسيسي من أجل تهنئة الأخير بفوزه بانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وتمنى ولي العهد السعودي، خلال الاتصال الذي جمعه بالرئيس المصري مواصلة التقدم والرقي والازدهار فيما يقدمه لبلاده المصرية.

وأعرب بن سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للسيسي، وللشعب المصري الشقيق، بمزيد من السعادة خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي شكره الكبير لولي العهد على مشاعره الصادقة.

فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية المصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية عن مشاركة 66.8 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية السابقة.

ونجح السيسي في الحصول على 39 مليون 702 الف 451 صوتًا أي ما يُعادل 89.6% من أجمالي الاصوات الصحيحة.

وكانت الانتخابات الرئاسية المصرية قد جرت على مدار 3 أيام، وذلك خلال الفترة من العاشر إلى ال 12 من ديسمبر الجاري.

بينما كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أنها لم يتقدم إليها أي طعون على الانتخابات من المرشحين الذين كانوا في السباق الانتخابي الرئاسي أو الوكلاء التابعين لهم على قرارات اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، وذلك في الموعد المقرر لهذا الإجراء.

وكان الرئيس السيسي قد أكد في كلمة له عقب فوزه بالسباق الانتخابي الرئاسي أن الدولة المصرية تعمل على بناء الإنسان، والذي يكون في مقدمة أولوياتها، كما تبحث عن توفير الحياة الكريمة له.

وأوضح الرئيس المصري أنه سيكون صوتًا للشعب المصري ومدافعًا عن أحلامهم.