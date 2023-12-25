أخبار السعودية

ولي العهد السعودي يهنئ الرئيس السيسي

مهران الصعيدي

أجرى اليوم الإثنين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حيث قدم ولي العهد السعودي التهنئة للرئيس المصري وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

ولي العهد السعودي يهنئ الرئيس السيسي – صورة أرشيفية مصدرها جوجل

وخلال المكالمة عبر ولي العهد، عن أصدق ال تهاني وأطيب التمنيات للرئيس المصري بالتوفيق والسداد، متمنيا للشعب المصري، المزيد من التقدم والرقي.

ومن جانبه أعرب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو ولي العهد السعودي على تلك المشاعر الصادقة التي تعكس أواصر العلاقات القوية بين البلدين.


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عن الكاتب:
مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
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