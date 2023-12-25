ولي العهد السعودي يهنئ الرئيس السيسي

أجرى اليوم الإثنين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حيث قدم ولي العهد السعودي التهنئة للرئيس المصري وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

وخلال المكالمة عبر ولي العهد، عن أصدق ال تهاني وأطيب التمنيات للرئيس المصري بالتوفيق والسداد، متمنيا للشعب المصري، المزيد من التقدم والرقي.

ومن جانبه أعرب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو ولي العهد السعودي على تلك المشاعر الصادقة التي تعكس أواصر العلاقات القوية بين البلدين.