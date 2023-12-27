ولي العهد السعودي يقود حراكًا عربيًا وإسلاميًا لوقف العدوان على غزة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، أن المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، حيث قال ولي العهد: “عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، وعملًا بمسؤوليتنا التاريخية والإنسانية، عملنا على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأضاف ولي العهد: “لقد أوضحنا خلال القمة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة، هو عدوان على الإنسانية، ولن نسمح بأن يُكرر التاريخ نفسه، وأن يتعرض أبناء شعبنا الفلسطيني للأذى، وأن نشاهدهم يُذبحون على مرأى ومسمع من العالم”.

وشدد ولي العهد على أن المملكة ستواصل دعمها لشعب فلسطين، ونصرته في كفاحه المشروع للحصول على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتأتي تصريحات ولي العهد السعودي، في إطار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحقيق السلام في المنطقة.

ولي العهد السعودي: المملكة عملت على إيجاد حراك عربي وإسلامي لوقف العدوان على #غزة

#العربية pic.twitter.com/BcqNI8YO4T — العربية (@AlArabiya) December 27, 2023

أهمية الموقف السعودي

يُعد الموقف السعودي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موقفًا مهمًا، حيث يعكس التزام المملكة العربية السعودية بنصرة القضية الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

كما يُعد هذا الموقف، خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الوحدة العربية والإسلامية، في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

التوقعات المستقبلية

يُتوقع أن يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جهوده في دعم القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال استمرار الضغط على المجتمع الدولي، لاتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، وتحقيق السلام في المنطقة.