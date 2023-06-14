ولي العهد السعودي يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وجاء في بيان للديوان الملكي أن ولي العهد سيترأس وفد المملكة، المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 4 و5 /12/ 1444هـ الموافق 22 و23/ 6/ 2023.

كما سيشارك الأمير محمد بن سلمان، في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030م، المقرر عقده في باريس يوم 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 6/ 2023 القادم.